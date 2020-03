Finalmente Rasmussen: “Sono felice di come sto giocando in Germania e anche il club lo è”

Dopo una mezza stagione misteriosa, Jacob Rasmussen ha trovato finalmente il suo spazio all’Erzgebirge Aue, in seconda divisione tedesca. Il danese era reduce da 6 partite consecutive da titolare, prima dello stop per il Covid e a Sport Fyn ha commentato così la sua piccola parte di stagione: “Sono molto felice del mio impiego in campo, gioco come centrale di sinistra nella difesa a tre. Il club è contento della posizione che occupiamo in classifica”.