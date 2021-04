Finalmente si avvicina il ritorno in campo di una pedina importante per la Fiorentina Primavera. Iachini intanto tiene gli occhi puntati su tre giovani

Arrivano buone notizie per la Fiorentina Primavera che a breve dovrebbe ritrovare anche il capitano Eduard Dutu. Il difensore rumeno in questa stagione ha collezionato fino ad oggi soltanto quattro presenze a inizio anno. Prima un infortunio, poi i problemi cardiaci che lo hanno tenuto per più di cinque mesi lontano dal campo da gioco. Il giocatore, secondo quanto appreso da Fiorentinanews.com, ha recentemente ricevuto l’ok per l’idoneità che gli permetterà di tornare dalla prossima settimana ad allenarsi in gruppo e ritrovare la migliore condizione fisica.

Ormai presenza fissa agli allenamenti di mister Iachini con la Prima Squadra è Fabio Ponsi, terzino classe 2001 recentemente convocato anche contro il Genoa per sostituire l’acciaccato Malcuit. In settimana si sono allenati con la squadra maggiore anche i due attaccanti Samuele Spalluto (reduce da una tripletta contro l’Ascoli in Primavera) e Louis Munteanu (attualmente squalificato per l’espulsione rimediata proprio contro i bianconeri).

La Fiorentina Primavera partirà oggi per la dura trasferta di Roma; appuntamento contro l’attuale capolista giallorossa domani alle 15,00. La non contemporaneità delle partite potrebbe dunque permettere a Iachini di convocare qualche giovane per la partita di domenica al Franchi contro l’Atalanta viste anche le assenze obbligatorie di Pulgar e Ribery (oltre a Kokorin e Igor).