Finalmente tutto deciso per i diritti televisivi della Serie A? Macché, adesso Sky vorrebbe fare ricorso. Ecco perché

Secondo quanto riporta il quotidiano Il Sole 24 Ore sul suo sito, Sky starebbe valutando di fare ricorso in seguito all’assegnazione dei diritti televisivi della Serie A per i prossimi tre anni a DAZN. Nonostante la votazione sia andata a nettamente a favore della piattaforma streaming, Sky vorrebbe presentare il ricorso per un errore del consulente tecnico nominato dalla Lega che ha fatto riferimento ad un’offerta congiunta DAZN-Tim, quando l’offerta era solo di DAZN. Intanto rimane ancora in bilico il secondo pacchetto con le tre partite in co-esclusiva. Tutto deciso? Macché…