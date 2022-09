Finalmente un Quarta senza sbavature: Italiano attende la sosta per ritrovare una difesa vera e propria

Era stato assente a Istanbul dove era andato in scena un film in horror e non solo difensivamente parlando. Ieri invece Martinez Quarta è tornato in campo dal primo minuto, con un recupero lampo e provvidenziale che ha scongiurato una coppia composta da Amrabat e Ranieri. L’argentino, per altro escluso dai convocati di Scaloni, ha dato finalmente anche delle risposte confortanti con una prestazione senza sbavature, precisa e attenta, senza le sue classiche esagerazioni. La sosta ora sarà provvidenziale per Italiano che potrà lavorare e recuperare i pezzi, soprattutto Milenkovic e Igor che così ricomporranno il terzetto di centrali autentici a disposizione.