Fine dei contratti…e fine degli alibi. Commisso e la Fiorentina hanno un’opportunità unica ed è vietato sbagliare

Per la prima volta da quando è arrivato alla Fiorentina, a fine stagione, Rocco Commisso potrà decidere chi sarà la guida tecnica senza legami, vincoli o residui sentimentali. Di questo argomento si occupa stamani La Nazione che fa anche un breve riassunto contabile della vicenda: quando è arrivato l’imprenditore italoamericano (giugno 2019) Montella aveva ancora due anni di contratto e alla fine della scorsa stagione Iachini aveva davanti un accordo fino a giugno 2021. Appunto, giugno 2021 quello è il momento in cui scadranno tutti i contratti precedenti e si libereranno risorse economiche importanti.

Commisso in particolare ha dunque a disposizione un grande reset, ma è la Fiorentina in generale che non può permettersi di sbagliare impostazione tecnica per modellare un futuro calcistico in linea con le ambizioni della proprietà e con la grandezza del nuovo centro sportivo.

Ma quando deciderà Commisso con chi impostare il futuro? Sul giornale citato si legge che saranno decisivi i prossimi due mesi per valutare le scelte pesanti (direttore sportivo, allenatore), sperando che la Fiorentina sia in una posizione più tranquilla, al riparo dai rischi.