Prima di ricominciare tutti a cena. Così la Fiorentina comincerà la nuova stagione venerdì 21 agosto, quando il gruppo viola si ritroverà a Villa Olmi per cenare in vista della ripresa degli allenamenti che è programmata per sabato mattina. Sarà la prima volta in gruppo per il nuovo acquisto viola Sofyan Amrabat che, nonostante dovesse rimanere a Verona fino a fine mese, ha ricevuto il nulla osta dai gialloblù per raggiungere subito i nuovi compagni. A riportarlo è Firenze Post.

0 0 vote Article Rating