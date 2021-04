Finisce il calvario della giovane promessa della Fiorentina Femminile: arriva l’idoneità

La giocatrice della Fiorentina Femminile, Danila Zazzera ha affidato ai social il suo ringraziamento alla società per il suo “viaggio” per riottenere l’idoneità sportiva. Questo il post della giocatrice milanese: “Grazie Fiorentina per avermi accompagnata in questo viaggio, grazie al Dott. Pengue, al DS Elena Turrà ed al Mister Cincotta per essermi sempre stati vicini. Grazie a tutto il policlinico del San Donato di Milano, al Dott. Frigiola e Dott. Lorito per avermi seguito prima e dopo l’operazione, a tutti gli infermieri che si sono presi cura di me. – continua il post della giovane calciatrice – Grazie al Policlinico Gemelli di Roma, al Dott. Zeppilli e al Dott. Palmieri, a tutto il reparto di medicina della sport per avermi salvato la vita e accompagnata visita dopo visita. Grazie a Fitfam e al mio preparatore Luca Cerri per avermi rimesso in piedi e averci creduto prima di me. Grazie ai miei amici, a tutte le persone che mi hanno accompagnata in questi 10 lunghissimi mesi, grazie alla mia famiglia per non avermi mai lasciata sola. Immensamente onorata di essere il quarto atleta italiano, e la prima donna ad ottenere l’idoneità. Ci vediamo in campo. Dani”.