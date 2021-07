Era in programma questa sera il quarto di finale di Euro 2020 tra Inghilterra e Ucraina. La partita è finita 4-0 per gli inglesi, con la doppietta di Kane e le reti di Maguire e Henderson. L’Inghilterra stacca dunque il pass per la semifinale, dove affronterà la Danimarca. Queste due Nazionali, con Italia e Spagna, sono dunque le migliori quattro d’Europa.