Finisce in anticipo la stagione di Boateng con la maglia del Besiktas. E ora…

Un edema alla caviglia sinistra rimediato nell’ultima partita giocata contro il Fenerbaçe costringerà Kevin Prince Boateng a saltare l’ultima partita di campionato contro Gençlerbirliği in programma sabato. Finisce dunque in anticipo la stagione in Turchia per l’attaccante ghanese che presto tornerà alla Fiorentina vista la scadenza del prestito al Besiktas. Da capire se Boateng sarà girato ancora in prestito oppure sarà ceduto definitivamente.

0 0 vote Article Rating