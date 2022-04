Finisce in parità al Bentegodi tra Verona e Sampdoria, i blucerchiati rimangono nella zona calda Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Da poco terminata la partita del Bentegodi tra Hellas Verona e Sampdoria.

Ad aprire la sfida ci ha pensato Francesco Caputo, che al 44esimo del primo tempo si è prima fatto parare il rigore da Montipò, per poi ribadire in rete sulla ribattuta. A pareggiare i conti ici ha pensato nella seconda frazione di gioco, precisamente al 78esimo minuto, Gianluca Caprari, che con un azione personale ha fatto 1-1. Finisce in parità a Verona.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Inter* 72, Milan 71, Napoli 67, Juventus 63, Roma 58, Fiorentina 56*, Lazio 56, Atalanta* 54, Verona 49, Sassuolo 46, Torino* 43, Udinese* 39, Bologna* 38, Empoli 34, Spezia 33, Sampdoria 30, Cagliari 28, Venezia 22*, Genoa 22, Salernitana* 22.

*una partita da recuperare