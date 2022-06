Finisce in semifinale l’avventura dell’Italia Under 19 all’Europeo. Il viola Ghilardi disputa una buona prova

L’Italia Under 19 esce sconfitta in semifinale agli Europei in Slovacchia per mano dell’Inghilterra. I giovani inglesi vincono 2-1 in rimonta, grazie ad una maggiore intensità nei secondi 45 minuti di gioco. La squadra di coach Foster è così all’ultimo atto del torneo, ed ora attende una tra Francia e Israele. Presente tra i titolari azzurri il difensore classe 2003 della Fiorentina Ghilardi, attualmente in prestito al Verona, autore di una prova solida nonostante la sconfitta.

Avvio gagliardo dei ragazzi di Nunziata. Al 3’ sciocchezza del portiere Cox, che traccheggia con la sfera tra i piedi. Ruba palla Nasti che scarica per Ambrosino, fallo netto di Iroegbunam che rimedia un giallo sacrosanto. Miretti calcia benissimo la conseguente punizione dal limite sul palo del portiere, si fa perdonare Cox con un ottimo intervento. Gran parata al 10’ invece di Desplanches, uscita perfetta del portiere del Milan che mura il tiro di Ramsey. All’11’ l’episodio che sblocca la gara a Senec. Ambrosino calcia su Cox col sinistro dopo una palla perfetta di Miretti, dormita di Norton-Cuffy che stende Miretti lesto ad avventarsi sulla ribattuta: è rigore. Lo stesso Miretti incrocia alla perfezione col destro rasoterra e al 12’ è 1-0 Italia. Al 19′ ottima la chiusura di Ghilardi che mura Ramsey a tu per tu con Desplanches; poco dopo risponde calcia alto Faticanti dai 20 metri.

Molto bene Ghilardi per ben due volte in pochi secondi: prima il difensore viola respinge un tiro da ottima posizione di Chukwuemeka, quindi di testa anticipa Scarlett sull’ottimo cross di Doyle dalla sinistra. Dieci minuti più tardi, non ne vuole sapere di farsi superare il difensore della Fiorentina in prestito al Verona. Ghilardi mura due volte Scarlett, che non riesce a concludere verso la porta di Desplanches da pochi metri. Pericolosa l’Inghilterra al 36′ sugli sviluppi di un lancio lungo. Coppola si fa bruciare nello stacco e Devine può correre verso la porta, Desplanches esce commettendo fallo. E’ ammonizione per il portiere del Milan, che subito dopo è eccezionale sulla conclusione da fermo di Vale col mancino, resa ancor più insidiosa da una deviazione della barriera. Minuto 43′, grande salvataggio di Giovane su tiro di Devine da un passo.

Inizia la ripresa. Colpo di testa di Casadei su corner di Miretti, para Cox. Al 56’ Chukwuemeka impegna Desplanches sul primo palo, fa buona guardia il milanista. Al minuto 58 pareggia l’Inghilterra. Segna di testa Scott, appena entrato, con un colpo di testa imparabile su corner. Va in cielo l’inglese che prende il tempo a Ghilardi e anticipa Turicchia. Rimedia l’ammonizione Ghilardi che commette fallo sul velocissimo Bynoe-Gittens. Giallo anche per Faticanti che stende Bynoe-Gittens, calciatore rapidissimo ed imprevedibile. Altro grande intervento al 70′ di Desplanches che mette in angolo il tiro di Bynoe-Gittens, calciatore che letteralmente cambiato la gara. Poco dopo eccezionale giocata di Baldanzi che appena entrato salta secco il diretto avversario e cambia passo, botta potente sul primo palo respinta da Cox. L’inerzia della partita è cambiata, e Quansah a 8 dal termine segna di testa ancora su corner, anche grazie ad un’uscita sballata di Desplanches: 2-1 Inghilterra. Al 93′ Mulazzi si presenta davanti a Cox che salva l’Inghilterra, ancora più incredibile la parata del portiere inglese poco dopo sul destro pazzesco di contro balzo di Baldanzi. Finisce la sfida, con l’Inghilterra che passa il turno