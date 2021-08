Dopo il mancato riscatto da parte della Fiorentina un anno fa per comprare definitivamente Rachid Ghezzal dal Leicester, il club inglese aveva girato in prestito il calciatore al Besiktas in Turchia. E sarà proprio lì che con tutta probabilità continuerà la carriera del giocatore algerino. Secondo quanto riportato da Foot Mercato, il Besiktas avrebbe trovato l’accordo per riscattare Ghezzal che nei prossimi giorni dovrebbe firmare un quadriennale con i bianconeri.