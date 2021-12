Finita la quarantena per la Fiorentina Primavera, ma alcuni calciatori sono ancora in isolamento: la situazione

Da ormai una settimana la Fiorentina Primavera è alle prese con il Coronavirus. I positivi nella squadra di Alberto Aquilani erano inizialmente sei, un numero elevato di contagi che aveva portato la Lega Calcio ad annullare le successive due partite della Fiorentina in campionato contro SPAL (in programma domenica scorsa) e Napoli (in programma oggi).

Secondo quanto appreso da Fiorentinanews.com la quarantena per i giovani calciatori viola è terminata ieri sera e i ragazzi da oggi sono liberi da restrizioni dopo essere risultati negativi a un altro tampone di controllo. Al momento però sarebbero ancora otto i positivi del gruppo squadra che attualmente sono in isolamento.

Il campionato Primavera ricomincerà dopo la sosta natalizia l’8 gennaio. Il tempo per rimettere tutti i tasselli al proprio posto c’è in casa Fiorentina, anche se con due partite importanti da recuperare.