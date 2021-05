Finita l’avventura di Jovetic al Monaco: dove va l’ex Fiorentina?

Si è conclusa dopo quattro stagioni l’avventura di Stevan Jovetic al Monaco. A comunicare l’addio dell’attaccante montenegrino è stato il direttore sportivo del club monegasco, Paul Mitchell, durante la conferenza stampa odierna: “L’abbiamo salutato questa mattina durante l’incontro con lo staff e lo abbiamo ringraziato per quello che ci ha dato. Buona fortuna Stevan per il resto della tua carriera”. L’ex giocatore della Fiorentina, in scadenza di contratto tra poche settimane, è dunque libero di cercarsi una nuova squadra per il futuro. In campionato Jovetic ha segnato sei gol in ventinove partite.