Finito l’incontro tra la Fiorentina e Antognoni: al capolinea l’avventura in società dell’Unico 10

Questo pomeriggio è avvenuto il tanto atteso incontro tra la Fiorentina e Giancarlo Antognoni per provare a trovare un accordo sul futuro in società dell’Unico 10. Così non è stato e, secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com, tra le parti sarà addio. A breve sono attese le dichiarazioni/note ufficiali da parte della Fiorentina e di Antognoni.