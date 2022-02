Finito l’incubo di De Zerbi. Il tecnico è tornato in Italia: “In Ucraina nessuno si aspettava una cosa del genere”

È finito l’incubo di Roberto De Zerbi. L’ex tecnico del Sassuolo, oggi sulla panchina dello Shakhtar Donetsk, ha fatto finalmente ritorno in Italia. L’allenatore italiano ha lasciato Kiev soltanto nella giornata di ieri e in mattinata aveva pubblicato un messaggio di sostegno all’Ucraina dall’Ungheria. Adesso, come riportato da Sky Sport, è arrivato a Bergamo insieme al suo staff e presto si ricongiungerà con la famiglia.

Lo stesso De Zerbi ha commentato le ultime ore all’emittente televisiva: “Onestamente la paura era di far soffrire la gente che avevamo a casa, in Italia. Non ho mai avuto il dubbio di non tornare. In Ucraina nessuno si aspettava una cosa del genere, tant’è che i campionati non erano stati sospesi”.