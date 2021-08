Dopo le vacanze post Copa America e il suo rientro a Firenze dall’Argentina, quelli trascorsi da Lucas Martinez Quarta sono stati giorni di quarantena obbligatoria. Il difensore della Fiorentina ha avuto per 7 giorni il permesso per recarsi al Centro Sportivo Davide Astori dove si è allenato da solo. Oggi è finito il suo periodo di isolamento e nei prossimi giorni potrà ricominciare ad allenarsi in gruppo.