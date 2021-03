Fino a quanto potrà spendere il Milan? I rossoneri non mollano Milenkovic e Vlahovic, ma intanto spendono 30 milioni per riscattare una giovane scommessa

Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato di un Milan vigile sulle vicende di casa Fiorentina. In particolare la dirigenza rossonera segue con attenzione le prestazioni di Milenkovic e Vlahovic, obiettivi del prossimo mercato. Se il primo è in partenza, il secondo invece difficilmente lascerà Firenze considerando che Commisso vuole puntare su di lui come attaccante del futuro.

Ciò che invece accomuna Vlahovic e Milenkovic è la cifra che la Fiorentina pretende per lasciarli andare, un bel po’ di milioni per quelli che in prospettiva potrebbero essere due veri e propri top player. In relazione a questo, risulta difficile pensare che il Milan possa fare uno sforzo per loro (o addirittura per entrambi) considerando l’operazione che proprio in questi giorni sta portando a termine.

Stiamo parlando del riscatto di Tomori, per il quale il Chelsea chiede 28 milioni di euro. Una cifra importante per un ragazzo di appena 23 anni con ancora tutto da dimostrare nel nostro campionato. Ovviamente i conti del mercato non si fanno certo in maniera così spiccia, ma il ragionamento di base regge: quanti soldi può spendere realmente il Milan se già quasi 30 milioni se ne vanno per il riscatto di una scommessa come Tomori?