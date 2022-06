Fiorentina 2.0, il 4-3-3 si “trasforma”?

Per una conferma che arriva, potrebbe soffiare forte, il vento del cambiamento. Secondo quanto riporta La Repubblica tra le proprie pagine. Vincenzo Italiano potrebbe optare per un latro tipo di schieramento.

Il 4-3-3 rimane come ossatura, ma il play avrà un compito più da trequartista, alzandosi fino alla linea degli attaccanti. Inoltre, 2 punte offensive in grado di compiere movimenti diversi durante il match. Insomma, la Fiorentina 2.0 è pronta a nascere e per farlo qualcosa cambierà.