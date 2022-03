Fiorentina: 55 milioni per…tre reti

La stagione della Fiorentina fin qui è stata positiva e superiore alle aspettative di molti. Tanto che la squadra si trova in piena lotta per la conquista di un piazzamento che consenta di giocare una competizione europea il prossimo anno.

Però i gioielli del mercato viola hanno reso poco in termini realizzativi. Di questo tema si occupa stamani La Gazzetta dello Sport dove si sottolinea come Gonzalez, Ikone e Cabral, ovvero quello che, teoricamente dovrebbe essere il tridente del futuro, siano costati la bellezza di 55 milioni di euro e abbiano portato in dote solamente tre reti.

L’argentino è stato l’investimento più costoso della storia della Fiorentina, ha fornito cinque assist è vero, ma in fatto di gol è fermo a due e non segna dal 24 ottobre scorso (rete segnata al Cagliari). Una realizzazione per Cabral, che è stato spesso relegato in panchina dal suo arrivo, ma che potrebbe però partire titolare contro l’Empoli. Niente ancora per Ikone che è a quota nove presenze ma non ha ancora esultato. Velocità impressionante e naturale propensione per la giocata strappa applausi da parte del francese. Per il gol però, al momento bussare altrove.