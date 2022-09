Fiorentina, a Bergamo per sbloccarsi e vincere in trasferta. Ma i numeri non aiutano

Si avvicina sempre più la fine della pausa per le Nazionali e il ritorno in campo della Fiorentina. Domenica alle 18, la squadra di Italiano sarà ospite al Gewiss Stadium, dove c’è un’Atalanta prima in classifica che non vuole certo schiodarsi dalla cima della Serie A.

La Fiorentina ha l’impegno di invertire la rotta, sia per quanto riguarda le vittorie in trasferta, sia per i pochi gol segnati. Eppure, le statistiche non aiutano più di tanto. Oltre a una media gol in campionato poco confortante della Viola (1 esatto a partita), l’Atalanta è la miglior difesa del torneo, con soli 3 gol subiti. Inoltre, la vittoria fuori dal Franchi manca da aprile.