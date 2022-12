Fiorentina a Braga in Conference: La storia dei viola con le portoghesi e alcune curiosità

Se il sorteggio per le altre squadre italiane impegnate nelle manifestazioni europee può essere considerato positivo, non si può dire lo stesso per la Fiorentina. Infatti il Braga è fra i club più insidiosi che potessero capitare in sorte alla squadra di Italiano in Conference League.

Insomma una prova con un buon tasso di difficoltà che arriverà in un periodo particolare per la compagine gigliata. Che sarà una doppia sfida dura non è un segreto e a confermarlo ci sono anche le quote sul calcio, reperibili anche sulle Top Leagues, che dimostrano un totale equilibrio nel match fra “viola” e portoghesi.

Lo Sporting Club de Braga, conosciuto semplicemente come Braga è una squadra che fa parte dell’élite del calcio portoghese. Non figura fra le sole cinque società che hanno ottenuto il titolo di campione di Portogallo (Sporting Lisbona, Boavista, Porto, Belenenses e Benfica), ma in compenso la propria bacheca è tutt’altro che scarna. Troviamo infatti tre Coppe di Portogallo, due Coppe di Lega portoghese, e una Coppa Federazione del Portogallo. La squadra che veste colori rosso e bianco può vantare fra i propri trofei anche un titolo Intertoto conquistato nel 2008-2009.

Il calcio portoghese produce da sempre talenti e club di assoluto valore. Nonostante sia fra le nazioni più piccole d’Europa, e con una popolazione dieci volte inferiore a quelle di Spagna, Francia o Italia per citarne alcune, i lusitani sono sempre presenti e agguerriti in tutte le competizioni calcistiche, dalla Champions League al Mondiale. Non sono pochi gli scontri fra le squadre italiane e quelle portoghesi, e anche la Fiorentina alimenta questo dato.

I viola hanno incontrato squadre lusitane ben 14 volte. Il primo doppio confronto risale alla stagione 1966-1967 nella competizione Coppa delle Fiere, e all’epoca la Fiorentina venne eliminata dallo Sporting di Lisbona: 2-1 in Portogallo e 1-1 a Firenze. L’anno successivo fu ancora una portoghese a eliminare i viola nella stessa competizione: Vitoria Setubal che si impose in casa 3-0 e poi perse a Firenze 2-1; nella Coppa UEFA del ‘72 altra eliminazione sempre ad opera del Vitoria Setubal che buttò fuori la Fiorentina (1-0 in Portogallo e 2-1 al Franchi). Nella Coppa UEFA del 1986 i rigori furono fatali per i gigliati contro il Boavista dopo le rispettive vittorie in casa per 1-0 delle due squadre. Infine anche qualche gioia per la squadra di Firenze: come il passaggio del turno e l’accesso alla semifinale nella Coppa delle Coppe del 1997 in cui la Fiorentina riuscì a eliminare il Benfica, ma perse poi contro il Barcellona. Gli ultimi due doppi confronti risalgono al 2009 e al 2013, e da questi quattro scontri con lusitane la Fiorentina è uscita senza sconfitte: 2-2 e 1-1 contro lo Sporting di Lisbona nel turno preliminare di Champions League, e vincendo 3-0 e poi pareggiando in Portogallo contro il Paços de Ferreira nel girone eliminatorio dell’Europa League 2013-2014.

In totale la Fiorentina ha ottenuto quattro successi contro le portoghesi, perdendo cinque volte e pareggiando quattro volte. La partita contro il Braga rappresenta un’occasione per aggiustare il bilancio contro le lusitane e cominciare bene il 2023 in Europa.