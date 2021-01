Fiorentina a caccia di esterni: Sondaggio per Malcuit del Napoli. La situazione

Una richiesta nel pomeriggio. Come scrive Alfredopedullà.com, la Fiorentina è uscita allo scoperto e ha chiesto il Napoli il prestito di Kevin Malcuit, terzino francese classe 1991 con un contratto in scadenza tra un anno e mezzo. C’è apertura del Napoli, i rapporti tra i club sono eccellenti, ci sono i margini per andare avanti. Anche perché la posizione di Lirola è tutta da verificare, dalla Francia insistono da qualche giorno su un interesse dell’Olympique Marsiglia. E intanto la Fiorentina si cautela con Malcuit.

