Fiorentina a colloquio con l’entourage di Nsame: ecco quanto chiede lo Young Boys per l’attaccante

Arrivano conferme dalla Svizzera sull’interessamento della Fiorentina per il giovane attaccante dello Young Boys Jean-Pierre Nsame. Secondo quanto riporta TicinoOnline infatti, la società svizzera ha bisogno di fare cassa per far fronte all’emergenza Covid-19 e poter rinforzare la rosa. Il cartellino dell’attaccante si aggira intorno ai 6-8 milioni e i dirigenti viola avrebbero già avuto diversi colloqui con l’entourage del giocatore camerunense. Nsame sarebbe pronto a dire sì alla Fiorentina, a fronte anche di un importante aumento dell’ingaggio (verrebbe raddoppiato con il passaggio a Firenze).

0 0 vote Article Rating