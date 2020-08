Fiorentina a raggiera su più obiettivi: Il centrocampo e l’interessante mercato dei giovani. Nuovo affare col Sassuolo?

La Fiorentina lavora a raggiera su più obiettivi nella speranza di regalare a Beppe Iachini il prima possibile gli acquisti giusti per completare la squadra. La lista degli obiettivi è lunga e in questa, secondo La Repubblica, ci sono anche Manuel Locatelli del Sassuolo e Samuele Ricci dell’Empoli. Rispetto agli altri profili di centrocampo trattati (Javi Martinez, Torreira e Nainggolan), Locatelli ha il vantaggio di avere ancora un ingaggio decisamente alla portata. D’altra parte i rapporti tra la Fiorentina e la società neroverde sono molto buoni, come dimostrano i tanti affari fatti nel corso degli ultimi mesi.

Quanto a Ricci, i viola sono fortemente interessati anche se devono battere una bella concorrenza, rappresentata all’estero anche dal Borussia Dortmund. In serie A c’è anche il Napoli ma la Fiorentina ha la possibilità di scavalcare nuovamente tutti. Questo perché ci sono diversi giovani in rosa che possono essere delle risorse per gli azzurri che hanno voglia di tornare nella massima serie.