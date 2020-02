Fiorentina, accolto il ricorso per le multe post Juventus: i dettagli

Il ricorso della Fiorentina per le multe del Giudice Sportivo relativi ai fatti successi nel post-partita contro la Juventus è stato accolto dalla Corte Sportiva d’Appello. Joe Barone, direttore generale viola, è stato assolto (10.000 euro con diffida la multa iniziale). La sanzione per Daniele Pradè invece, è diminuita dai 20.000 euro con diffida ai 10.000 senza diffida. Stesso discorso per il club manager Giancarlo Antognoni, la cui multa è stata ridotta dai 25.000 euro con diffida ai 10.000 senza diffida.

