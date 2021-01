Fiorentina ad un passo dal baratro. Col Cagliari è scontro salvezza: serve vincere

“Un passo indietro c’è il baratro, meglio non voltarsi e pensare che l’occasione migliore per tirare un bel sospiro di sollievo è davanti a sé”.

Repubblica Firenze presenta così la situazione della Fiorentina oggi, in questa fredda domenica di gennaio, in cui è chiamata a vincere contro il Cagliari. Pezzella e i suoi se la vedranno contro i rossoblù alle 18, sul prato del Franchi. Sul giornale fiorentino continuiamo a leggere:

“La Fiorentina è soltanto a tre punti dalla terzultima posizione, con le dirette concorrenti che non scherzano e sferrano tutti i colpi a disposizione per aggrapparsi alla salvezza. Il pareggio senza emozioni col Bologna, la sconfitta contro la Lazio con una reazione arrivata troppo tardi. Adesso il Cagliari dell’ex Simeone e soprattutto di Sottil, esterno offensivo mandato in prestito nell’isola perché la dirigenza aveva altre idee e la necessità di dare continuità a un giocatore che in rossoblu ha trovato quelle certezze che probabilmente sperava di intravedere a Firenze. Comunque il presente impone di rimanere concentrati sul prossimo obiettivo: tornare a vincere e farlo al Franchi. Una volta era il fortino, senza tifosi è chiaramente tutto più triste, malinconico e vulnerabile”.