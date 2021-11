Fiorentina, adesso sì che è emergenza: Si blocca anche Nastasic. Stojkovic: “Sta tornando a Firenze”

E’ vera e propria emergenza in difesa per la Fiorentina. Dopo le squalifiche di Milenkovic e Martinez Quarta, si blocca anche Matija Nastasic, che in queste ore si trovava con la nazionale serba.

Subito dopo l’amichevole contro il Qatar, il selezionatore serbo Dragan Stojković ha detto chiaramente: “Siamo rimasti senza Matija Nastasic a causa di un infortunio. Purtroppo sta tornando a Firenze invece di venire a Lisbona con noi”. A Lisbona, perché la Serbia lì giocherà la partita decisiva per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar, contro il Portogallo.

Una nuova tegola per Italiano anche se c’è ancora da capire quale sia la vera entità di questo infortunio. La speranza è che possa essere recuperabile contro il Milan, altrimenti Italiano dovrà inventarsi qualcosa di davvero particolare.