Fiorentina affollata di impegni? Ma anche il suo prossimo avversario arriverà molto provato al lunch match

Prima il Venezia, poi la Juve in Coppa Italia e quindi la prosecuzione della corsa europea con la visita alla Salernitana: sarà l’ennesimo lunch match stagionale per la Fiorentina, in un contesto che si preannuncia caldissimo sia dal punto di vista del meteo che per le condizioni di classifica delle due. La squadra di Nicola sta lottando strenuamente per tornare in corsa per la salvezza e al match con la formazione viola ci arriverà nel pieno di un tour de force, lo stesso del gruppo di Italiano. I campani infatti devono recuperare ben due partite rinviate causa Covid: il 20, poco prima della semifinale che attende la Fiorentina, a Udine e una settimana dopo con il Venezia, proprio durante il match tra viola e Udinese.

La sfida dell’Arechi arriverà nel mezzo, domenica 24, e molto conterà lo status delle due rose, con la Fiorentina che naturalmente vanta un livello medio superiore anche e soprattutto nelle rotazioni. Trovare un avversario alle prese con lo stesso tipo di stanchezza e affanno da pluri-impegno potrebbe essere un bel valore aggiunto per la squadra viola.