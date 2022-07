Fiorentina al Castellani? Barnini frena: “Gestire due campionati non è semplice”

Nonostante la rivalità tra le due squadre, e tra le due città, nei prossimi mesi potrebbe nascere una nuova collaborazione tra la Fiorentina di Fabrizio Corsi e la Fiorentina di Rocco Commisso. Avversari sul campo ma legati da buoni rapporti fuori, i due club stanno da tempo trattando per quanto riguarda il futuro: entro il 2023 la Fiorentina dovrà mettere sotto i ferri lo stadio Franchi e nel frattempo potrebbe trovare ospitalità al Castellani. Come riportato quest’oggi da La Nazione i due club sono da tempo al lavoro per trovare un accordo: i primi contatti sono stati fatti, entro i prossimi mesi l’idea potrebbe realmente decollare.

In risposta alle ipotesi di trasloco arriva subito la risposta del sindaco di Empoli Brenda Barnini, che in un certo senso frena gli animi: «Abbiamo già un campionato di serie A, gestirne due non sarebbe semplice. Sono sicura che Nardella saprà ascoltare le richieste della nostra città nel caso ci dovesse davvero essere la prospettiva della Fiorentina al Castellani».