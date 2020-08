Fiorentina alla conquista della Toscana: Annunciate nuove affiliazioni con club della regione

La Fiorentina sta cercando di muoversi anche sotto il profilo delle affiliazioni con altre società che si occupano in particolar modo di giovani. Nel corso degli ultimi giorni sono stati annunciati accordi con alcuni club della Toscana.

Il primo in ordine di tempo è stato quello con il Montespertoli: “Aderendo a questo rinnovato ed innovativo progetto del club viola – fa sapere la società gialloverde – tutti i nostri tesserati potranno crescere e allenarsi seguendo i criteri ed i suggerimenti trasferiti dalla Fiorentina al nostro staff tecnico. Si tratta di un passo importante per la crescita tecnica della nostra società e di tutti i nostri ragazzi che speriamo possa costituire l’inizio di una lunga collaborazione”.

Ufficiale anche l’affiliazione del Venturina Calcio: “Dopo le fruttuose collaborazioni con Empoli e sopratutto Livorno, dove in questi anni abbiamo mandato 18 giocatori, inizieremo questa nuova collaborazione con la società più importante della nostra regione. – ha comunicato l’ASD Venturina Calcio – La Fiorentina, dopo l’avvento della nuova proprietà, ha deciso fortemente di investire nel settore giovanile. Prima il progetto del nuovo centro sportivo, a seguire quello per il nuovo programma di collaborazione con le società dilettantistiche. Ci saranno numerosi incontri dell’area tecnica e scouting della Fiorentina, sia presso il nostro Centro Sportivo Valentino Mazzola, che presso i centri di allenamento viola. Obiettivi principali, far crescere la qualità dei nostri istruttori, dei nostri bimbi e portare più giocatori possibili ad indossare la maglia viola. Avremmo poi la possibilità di essere selezionati per raduni giocatori e per svolgere il Viola Camp estivo”.