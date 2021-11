Fiorentina alla ricerca di acquirenti per Kokorin. E Amrabat potrebbe lasciare Firenze

La Fiorentina sta pensando anche al mercato in uscita, non solo a quello in entrata.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, la società si è mossa per trovare un acquirente per il deludente Kokorin.

In bilico c’è anche Amrabat che il club viola vorrebbe vendere senza rimetterci troppo. Il valore del giocatore è calato, ci sono club interessati a lui fin dall’estate e uno di questi è la Sampdoria (ma anche il Torino). Possibile nuovo contatto coi doriani nel mercato invernale.