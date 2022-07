Fiorentina alla ricerca di una mezz’ala, ma la soluzione potrebbe essere già in casa

La Fiorentina è alla ricerca di una mezz’ala di qualità in grado di innalzare il livello tecnico del centrocampo e più in generale della squadra. Tra i nomi circolati nelle scorse settimane, come Luis Alberto, Lo Celso e Bajrami, è proprio quest’ultimo a convincere di meno.

Il giocatore, reduce da un’ottima stagione all’Empoli sotto la guida di Andreazzoli, risponde più all’identikit del trequartista: ha bisogno di giocare vicino alla porta e dal punto di vista difensivo e della visione di gioco paga qualcosa.

Forse non il profilo migliore per le geometrie di Italiano che potrebbe avere la soluzione già in casa: si tratta del polacco Zurkowski, anche lui ad Empoli la passata stagione. Un giocatore dinamico, in grado di garantire solidità e copertura in fase difensiva e ottimi inserimenti nella metà campo avversaria oltre a dimostrare un ottimo fiuto per il gol. Va bene che Andreazzoli propone un calcio spumeggiante ma non si mettono a referto 6 gol e tre assist per caso.

Valutazioni che Italiano dovrà fare prima di dare mandato alla società di intervenire sul mercato concentrando le risorse economiche magari per rinforzare un altro reparto. E allora Zurkowski deve giocarsi tutte le sue carte per conquistarsi la fiducia e la maglia viola.