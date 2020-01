Fiorentina-Amrabat: Accordo totale in extremis. I dettagli dell’operazione

Accordo nel corso della notte: in extremis rispetto alla scadenza di questo mercato, la Fiorentina è riuscita a trovare un accordo con il Verona per l’acquisto di Sofyan Amrabat. Il giocatore arriverà a Firenze, lo ricordiamo ancora una volta, a giugno, perché per questa stagione calcistica aveva già giocato per due squadre diverse e non poteva, per regolamento, accasarsi in una terza.

Il club viola pagherà il suo cartellino 20 milioni di euro, più bonus oscillante tra il milione e il milione e 500 mila euro. Con il centrocampista invece l’intesa c’era già: due milioni di euro l’anno di ingaggio. Amrabat ha dimostrato da giorni di preferire la Fiorentina al Napoli, che pure lo ha trattato a lungo.