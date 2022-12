Fiorentina-Amrabat: Presto l’incontro per rafforzare il legame. Ma se fosse addio i viola hanno già pronte le alternative

Presto ci sarà un incontro tra la Fiorentina e l’entourage del centrocampista, Sofyan Amrabat. Lo si legge stamani sul quotidiano sportivo Tuttosport.

Sul tavolo ci sarà soprattutto la proposta di prolungamento del contratto del nazionale marocchino fino al 2027 con robusto adeguamento economico. Il calciatore reduce dai Mondiali dovrebbe guadagnare almeno un milione in più rispetto a quanto prende attualmente, passando a 2,5 milioni di euro all’anno di ingaggio.

Ma il centrocampista è anche nel mirino di molte big (Liverpool in testa). In caso di addio, riporta sempre la fonte citata, il club viola virerà sul veronese Tameze, in pole al momento rispetto ai vari Raskin (Standard Liegi) e Demme (Napoli) già seguito a suo tempo.