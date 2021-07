Fiorentina-Antognoni, siamo ad un bivio: oggi la decisione finale

Sono giornate calde in casa Fiorentina. Nella giornata di ieri la presentazione ufficiale di Vincenzo Italiano come nuovo tecnico viola, mentre domani i giocatori arriveranno nel ritiro di Moena e ci staranno per due settimane. Oggi invece, come ricorda La Nazione, è il giorno dell’incontro decisivo tra Giancarlo Antognoni e la società.

In ballo c’è il futuro dell’Unico 10, che dovrà comunicare alla Fiorentina la sua scelta. Un incontro, quello tra la bandiera gigliata e il club viola, che di fatto è stato preannunciato con un post Facebook da Rita Antognoni (LEGGI QUI).