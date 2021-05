Fiorentina aspetta indicazione definitiva da Gattuso. Confronto con Fonseca: Vuole conferma di Vlahovic e un rinforzo importante per reparto

La Fiorentina aspetta ancora un’indicazione definitiva da parte di Gennaro Gattuso, ma nelle ultime ore la dirigenza viola si è confrontata con Paulo Fonseca, che è una delle opzioni più gradite.

Per quanto riguarda il tecnico portoghese, su La Gazzetta dello Sport si legge che non ci sono problemi di natura economica. Ingaggio, poco più di due milioni netti, e durata del contratto, impegno biennale, sono ok.

Sul tavolo, piuttosto, ci sono temi legati al valore dell’attuale Fiorentina e, di conseguenza, si pensa agli interventi necessari per portarla, almeno, nella parte sinistra della classifica. Fonseca chiede, come tutti, la conferma di Vlahovic che lui avrebbe voluto già l’estate scorsa in maglia giallorossa. Ma si aspetta almeno un rinforzo importante per reparto. Quindi, non una rivoluzione totale ma un arricchimento dell’attuale rosa. Ed è una filosofia che si sposa benissimo con il progetto della dirigenza viola, che continua a ritenere la Fiorentina di oggi una realtà da 8-9 posto.