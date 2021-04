Fiorentina-Atalanta? Arbitra un fischietto “novello”

Sono state rese note le designazioni arbitrali per la 30 giornata di Serie A. A dirigere la partita della Fiorentina, fissata per Domenica alle 20.45 contro l’Atalanta sarà Juan Luca Sacchi di Macerata. L’arbitro di Treia, classe 1984, è uno dei fischietti emergenti ed ha diretto solo 9 gare in Serie A in questa stagione e non arbitra nella massima serie dal 2 Marzo.

Il fischietto marchigiano sarà coadiuvato da Di Vuolo e Scarpa, con Quarto Uomo Ghersini e Nasca al Var. Sacchi è stato “Premio Sportilia” nel 2013 come uno dei prospetti migliori nel panorama arbitrale.

Sacchi non ha mai incontrato la Fiorentina da arbitro, bilancio positivo di una vittoria e un pareggio per quanto riguarda l’Atalanta.