Fiorentina-Atalanta: Come seguire la partita in DIRETTA televisiva

Domani pomeriggio, con inizio alle ore 15, la Fiorentina giocherà la partita secca valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Il match si disputerà allo stadio Artemio Franchi, ma sarà garantita anche la copertura televisiva dell’evento. La diretta del match sarà trasmessa da RaiDue in chiaro (gratis), in quanto la Rai si è garantita in esclusiva le immagini di questa competizione. Per chi non potrà venire allo stadio e per chi non potrà assistere alla partita davanti al piccolo schermo, ricordiamo che sarà possibile seguire la diretta testuale che verrà garantita come sempre da Fiorentinanews.com, con le azioni descritte in tempo reale e con i vostri commenti.