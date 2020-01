Fiorentina-Atalanta: La DIRETTA testuale su Fiorentinanews.com

Fiorentina in campo per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La formazione allenata da Giuseppe Iachini affronta in questa partita secca che si disputa allo stadio Artemio Franchi, l’Atalanta. Va dunque in scena una sorta di rivincita della scorsa stagione quando queste due squadre si sono ritrovate in semifinale coi nerazzurri che hanno avuto la meglio. Fischio di inizio previsto per le ore 15 e potrete vivere questa sfida su Fiorentinanews.com che vi offrirà la diretta testuale del match con la descrizione delle azioni in tempo reale. A seguire, come di consueto, un ricchissimo post gara con pagelle, commenti e interviste.

