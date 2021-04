Fiorentina-Atalanta: segui la diretta testuale della gara su Fiorentinanews.com

Manca sempre meno al posticipo serale della trentesima giornata di Serie A con la Fiorentina che scenderà in campo all’Artemio Franchi contro l’Atalanta. I viola di Beppe Iachini, reduci da un faticoso pareggio in quel di Marassi contro il Genoa, cercano punti per provare a scappare sempre di più dalla zona calda di classifica. La Dea invece viene da tre vittorie consecutive in Serie A e vuole rimanere agganciata al quarto posto che le consentirebbe un altro glorioso posto in Champions League. Le partite rimaste sono sempre meno, così come i punti in palio. Ore 20.45 il fischio d’inizio dell’arbitro Sacchi. Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, con lo spazio per le pagelle e le voci dei protagonisti a fine gara. Per aggiornare la pagina cliccate sull’apposito simbolo dello smartphone o premete il tasto F5 se state utilizzando un computer.