La Fiorentina crede di aver trovato un attaccante da venti gol a stagione. Sottil esuberante, è l’ora di dargli spazio. Iachini ha un grosso problema da risolvere

A Roma contro la Lazio sarà dura, ma le porte chiuse potrebbero aiutare in questo senso: giocare in casa o fuori casa cambia poco. Forse nulla. Occorrerà una Fiorentina di personalità, senza Chiesa e con un atteggiamento che sarà comunque offensivo. Iachini è stato contento dell’intraprendenza avuta contro il Brescia. Meno del risultato e soprattutto della concentrazione sotto porta.

Segna poco questa Fiorentina. Costruisce, ma non finalizza come occorrerebbe fare. Senza Chiesa, Sottil potrebbe avere più spazio. Sta bene, ha voglia di giocare, è esuberante. Da valutare la condizione di Ribery, il migliore contro il Brescia. Ma i quasi novanta minuti giocati lunedì quanto peseranno? Apparentemente poco, ma alla fine le decisioni spettano a Iachini. Così come il tecnico avrà l’ultima parola su Vlahovic, che potrebbe ripartire titolare. Sta bene, ha gamba, in società credono ciecamente al fatto che presto diventerà un attaccante da venti gol a stagione. Però va servito di più, va accompagnato di più, altrimenti rischia di rimanere troppo solo in attacco. La Fiorentina deve risolvere questi problemi in fase offensiva.

Dietro le cose vanno un po’ meglio. Poche occasioni lasciate agli avversari, pochi gol subiti. Per salvarsi questa è la ricetta migliore e Iachini in questo è stato bravissimo. Adesso però occorre vincere qualche partita, e per farlo servono…i gol.