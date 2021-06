Barone non ha dubbi su Vlahovic. L’occasione mancata per un confronto a sorpresa

Il capitolo Vlahovic-Fiorentina si arricchisce di alcune dichiarazioni del direttore generale, Joe Barone il quale non ha palesato dubbi nei confronti del serbo: “E’ un giocatore della Fiorentina, è importante. Dusan ha altri due anni di contratto, stiamo lavorando al rinnovo, ama il popolo viola. Metteremo tutto il nostro impegno per far sì che riesca a prolungare l’accordo con noi”.

Tra l’altro nel corso della diretta Instagram con il DG gigliato, fra gli utenti collegati è apparso anche proprio Vlahovic. Poteva essere l’occasione per un confronto ’a sorpresa’ e via social, che però, purtroppo non c’è stato.