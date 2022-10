Fiorentina-Basaksehir: Dove seguire la partita in DIRETTA TV

Domani sera ritorna la Conference League. La Fiorentina ospita l’Istanbul Basaksehir per quella che è la sfida chiave per la conquista del primo posto del girone. Come di consueto, questa sfida verrà trasmessa in diretta sia da DAZN che da Sky, a pagamento.

Gli abbonati di DAZN potranno dunque seguire il match tramite l’app che è compatibile con tutti i dispositivi smart, TV, cellulari, tablet e consolle di gioco.

Per gli abbonati Sky, saranno invece due i canali di riferimento raggiungibili attraverso il decoder: Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport (canale 253).

Per Fiorentina-Basaksehir non è prevista la trasmissione in chiaro (gratis) su TV8.

Per chi non avesse accesso a questi servizi a pagamento, ricordiamo che su Fiorentinanews.com ci sarà la consueta diretta testuale, gratuita, seguitissima e coi vostri commenti per restare aggiornati su questo incontro.