Fiorentina-Berardi, i contatti vanno avanti. La situazione e la richiesta del Sassuolo

Domenico Berardi in ottica viola è il tormentone che puntualmente si ripresenta ad ogni sessione di calciomercato. L’esterno italiano è arrivato alla settima stagione consecutiva in serie A con il Sassuolo e a 26 anni, il salto di qualità sembra poter essere davvero dietro l’angolo. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Fiorentinanews.com, i contatti tra la Fiorentina e l’entourage del calciatore vanno avanti dalla scorsa estate e sarebbero tornati ad intensificarsi nelle ultime settimane. Del resto Pradè ha già “pescato” due calciatori dal Sassuolo nelle ultime due sessioni di calciomercato. La valutazione attuale della società emiliana per Berardi è di 25/30 milioni di euro: una cifra abbordabile che si trasformerebbe in decisamente accessibile in caso di eventuale cessione di Federico Chiesa. Con i soldi derivanti dalla suddetta possibile “perdita”, la Fiorentina potrebbe aggiudicarsi Berardi e un altro calciatore di livello. Fiorentina-Berardi, il mercato è ancora lontano, ma la storia è destinata a continuare ancora.

