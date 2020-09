Fiorentina-Biraghi, tutto fatto per l’adeguamento contrattuale: ecco le cifre. Sarà l’italiano il terzino viola

Uno dei tanti nodi di mercato con ogni probabilità, sta per essere districato: quello relativo al terzino sinistro. Secondo quanto scrive il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira su Twitter, sarà ancora Biraghi il terzino viola per la prossima stagione: “Rinnovo con adeguamento dell’ingaggio (a €1,6-1,7M annui) in dirittura d’arrivo per Cristiano Biraghi con la Fiorentina. Sarà il nazionale italiano il nuovo laterale sinistro viola.

