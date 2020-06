Fiorentina-Brescia per ripartire in campo e sul mercato: un’occasione per parlare di Tonali e non solo

Lunedì la Fiorentina ricomincerà il proprio cammino in Serie A dalla sfida al Franchi contro il Brescia. La partita sarà un’occasione importante per i dirigenti viola anche per capire le volontà del presidente delle Rondinelle Cellino su alcuni obiettivi di mercato viola. Uno su tutti Tonali, ormai corteggiato da mezza Italia con l’Inter in pole. Sul taccuino di Pradè c’è anche Sabelli, terzino destro che la Fiorentina non perde di vista. A riportarlo è La Nazione.

