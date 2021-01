Fiorentina-Cagliari assegnata ad un veterano ma il passato non promette bene

Sono state rese note le designazioni per il prossimo turno di Serie A. Ad arbitrare Fiorentina-Cagliari, in programma per Domenica alle 18.00, sarà il Signor Giacomelli di Trieste. Il fischetto triestino sarà coadiuvato da Valeriani e Lombardi, al Var ci sarà Banti con l’Assistente Meli.

Giacomelli ha già arbitrato una sfida tra viola e isolani quando finì in pareggio. Questa è la 20esima sfida per Giacomelli con i viola: sei sono le vittorie e i pareggi mentre sette le partite perse.