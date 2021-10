La Fiorentina regala spettacolo al ‘Franchi’ e liquida il Cagliari con i sigilli di Biraghi, Gonzalez e Vlahovic

Per aggiornare la pagina cliccate sull’apposito simbolo dello smartphone o cliccate il tasto F5 se state utilizzando un computer.

Fiorentina-Cagliari 3-0 (19′ rig. Biraghi, 42′ Gonzalez, 48′ Vlahovic)

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Quarta, Biraghi (57′ Terzic); Bonaventura (80′ Duncan), Torreira (80′ Amrabat), Maleh (57′ Castrovilli); Gonzalez, Vlahovic, Saponara (74′ Callejon).

90’+ 3 Finisce qui una gara spettacolare! La Fiorentina vince per 3-0 grazie al rigore siglato da Biraghi e al gol di Gonzalez realizzato nel primo tempo e dallo splendido calcio di punizione trasformato da Vlahovic nella ripresa.

90′ Saranno tre i minuti di recupero.

88′ Cagliari che prova timidamente a farsi vedere in attacco, il muro viola a difesa di Terracciano regge in modo impeccabile.

85′ Cross di Gonzalez per lo stacco di Callejon, pallone che finisce fuori bersaglio.

83′ Atto di nervosismo di Joao Pedro che va a spintonare ripetutamente Milenkovic alla bandierina, l’arbitro lascia correre.

80′ Altra girandola di cambi per la Fiorentina: escono Torreira e Bonaventura, tocca ad Amrabat e Duncan.

77′ Sono calati i ritmi al ‘Franchi’, ma la Fiorentina continua ad essere in pieno controllo della partita.

74′ Nuova sostituzione per la Fiorentina: esce Saponara, va in campo Callejon.

72′ Cerca la rovesciata Vlahovic, ma il tentativo non è dei migliori.

70′ Prova l’accelerazione Gonzalez per andare a servira Vlahovic, il suo tiro viene smorzato dalla difesa del Cagliari.

69′ Cambio nel Cagliari: esce Nandez per Obert.

66′ Doppio cambio nella Fiorentina: escono Biraghi e Maleh, tocca a Terzic e Castrovilli. Quest’ultimo ritrova il campo dopo un mese.

63′ Fiorentina che continua a stazionare costantemente in area del Cagliari cercando di andare in porta con più passaggi.

60′ Fiorentina che ora fa possesso palla ovunque, il Cagliari si trova a dover rincorrere.

57′ Tre cambi tutti insieme per il Cagliari: escono Keita, Zappa e Deiola, al loro posto ci sono Pavoletti, Gaston Pereiro e Grassi.

54′ Cerca il bis su punizione cercando ancora l’incrocio, pallone che esce fuori di poco.

51′ Gran tiro di Vlahovic che va di poco oltre alla traversa! Che spettacolo la Fiorentina anche in questo inizio di secondo tempo!

48′ GOOOOL!!!! VLAHOVIC!!!! Il numero 9 viola spedisce sotto l’incrocio un calcio di punizione battuto alla perfezione per il 3-0 della Fiorentina sul Cagliari.

48′ Ammonito Marin nel Cagliari dopo aver fermato fallosamente Gonzalez.

45′ Inizia il secondo tempo!

45’+2 Finisce qui il primo tempo. La Fiorentina è in vantaggio per 2-0 sul Cagliari grazie ai gol di Biraghi su rigore e di Gonzalez dopo un contropiede avviato da Saponara.

45’+2 Doppia uscita di Cragno prima su Gonzalez e poi su Vlahovic lanciati entrambi verso la porta.

45′ Saranno due i minuti di recupero.

44′ Gran tiro di Gonzalez da appena fuori area che finisce fuori, la Fiorentina sta giocando sul velluto in questo momento!

42′ GOOOOOOL! GONZALEZ!!!!! Grande discesa di Saponara sulla destra che serve un pallone facile facile per l’esterno argentino che va a depositare comodamente in porta per il 2-0!

39′ Bella manovra offensiva della Fiorentina con Gonzalez che serve il pallone in area a Vlahovic che di tacco cerca il passaggio a Saponara intercettato dalla difesa del Cagliari.

37′ Ancora Fiorentina all’attacco con Maleh, il quale prova la conclusione che deviata finisce tra i guantoni di Cragno.

36′ PALO DI SAPONARA! Grandissimo tiro a giro del numero 8 viola che centra in pieno il legno!

34′ Tiro di potenza di Bonaventura murato dalla difesa del Cagliari.

31′ Altra bella azione della Fiorentina dalla sinistra che culmina con l’inserimento di Gonzalez che va al colpo di testa, il pallone esce di poco a fil di palo.

30′ Azione offensiva prolungata della Fiorentina, va di testa Maleh ma commette fallo in attacco.

27′ Cagliari che prova a reagire facendo girare il pallone, la Fiorentina cerca di interrompere le linee di passaggio.

24′ Non ce la fa a proseguire Caceres nel Cagliari: al suo posto va in campo Bellanova.

20′ GOOOOL!!!! Biraghi va dal dischetto e non sbaglia! 1-0 per i viola!

19′ C’è fallo di mano di Keita che viene ammonito! Rigore per la Fiorentina, va Biraghi e non Vlahovic a calciare il rigore!

18′ Arbitro chiamato a revisionare l’azione del calcio d’angolo per la Fiorentina al VAR!

17′ Sugli sviluppi di un calcio d’angolo ci prova Gonzalez di testa, allontana il pallone Cragno in uscita.

14′ Occasione per la Fiorentina con Quarta che va a staccare di testa in area, pallone che esce di poco.

13′ Scroscio d’applausi da tutto il ‘Franchi’ per ricordare l’eterno Capitano Davide Astori. Fiorentina-Cagliari è la sua partita.

12′ Bella intesa tra Vlahovic e Saponara, con il numero 8 viola che si invola sulla sinistra dopo uno-due ma viene fermato fallosamente dall’ex viola Caceres.

9′ Fiorentina vicina al gol! Vlahovic tiene il possesso palla in area, poi passa a Bonaventura che apre a destra per Gonzalez. Il numero 22 viola prova il tiro sul secondo palo che esce di pochissimo.

6′ Cross insidioso di Nandez dalla sinistra, chiude prontamente di testa Martinez Quarta.

3′ Cagliari che cerca di impostare la manovra offensiva con una serie di lanci lunghi, la difesa viola smista l’area repentinamente.

1′ Parte subito forte la Fiorentina con Saponara che vede Cragno fuori dai pali e tenta il tiro da lontanto, lo devia all’ultimo Cragno.

1′ Inizia la gara al ‘Franchi’!

Si torna in campo insomma, a sei giorni dalla disfatta di Venezia, ma con un tempo percepito ben più largo considerata la quantità e l’intensità del dibattito intorno alla causa viola. La Fiorentina è già al punto d’aver necessità estrema di vincere, per non incupire ulteriormente un ambiente già in ebollizione e rendere un po’ più semplice il lavoro di Italiano, almeno fino a quell’oasi chiamata mercato di gennaio, spesso però fin troppo illusoria. Sarà la prima per il pubblico del ‘Franchi’ al 75% e per Vlahovic da ufficiale non rinnovante davanti ai tifosi viola. Fischio d’inizio alle 15, agli ordini del sig. Rapuano, e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro con lo spazio per le pagelle e le voci dei protagonisti a fine gara. Per seguire la diretta testuale aggiornate costantemente la pagina cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o cliccando il tasto F5 se state utilizzando un computer.