Fiorentina candidata seria per Belotti e destinazione gradita al giocatore. Ma ancora il club viola…

Il futuro di Andrea Belotti non è ancora ‘orientato’. Tra accarezzare l’idea di ingaggiare il centravanti del Torino, che si libererà dai granata a parametro zero a fine stagione, e concretizzare un’offerta congrua c’è uno spazio importante. Spazio che, per adesso, Atalanta, Fiorentina, Roma o Napoli hanno deciso di coprire. A riportare la notizia è stamani il quotidiano sportivo Tuttosport.

Sullo stesso giornale si legge anche che la Fiorentina, non convinta di Piatek, rimane in corsa ed è una candidata seria anche perché gradita a un giocatore che in viola sarebbe assoluto protagonista.